Николаев будет в относительной безопасности, если россиян отбросят на несколько десятков километров после освобождения Херсона, потому что большинство оружия бьет больше чем на100 километров.

Об этом сообщил пресс-офицер ВСУ Николаевской ОВА Дмитрий Плетенчук в эфире «Эспрессо».

— Главная проблема того, почему в Николаеве тяжелее, чем в Одессе, большинство вооружений имеют дальность 100-110 км. «Торнадо-С» – самая большая из них. Если их отодвинуть на это расстояние от Николаева, на несколько десятков километров от левого берега Днепра в Херсонской области, то можно будет считать, что город более или менее в безопасности. Главное, что Николаев забирал воду из Днепра через Херсон и пока мы не освободим территорию, мы будем дальше иметь проблемы с водой в городе, — сказал он.

Напомним, сегодня, 11 октября, начиная с утра силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг» уничтожено над Николаевщиной 8 крылатых ракет типа «Калибр», Х-101 и беспилотник оперативно-тактического уровня, над Одесщиной – 5 крылатых ракет.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предполагает, что продолжающаяся ракетная угроза по всей Украине связана с тем, что россияне хотят высчитать места размещения противовоздушной обороны и истощить население.