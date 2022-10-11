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Сегодня, 11 октября, начиная с утра силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг» уничтожено над Николаевщиной 8 крылатых ракет типа «Калибр», Х-101 и беспилотник оперативно-тактического уровня, над Одесской областью – 5 крылатых ракет.
В общей сложности сбито 13 ракет, сообщает командование.
Как сообщалось, россияне продолжают сегодня атаковать Украину высокоточным оружием. Около 7 утра 11 октября из района Каспийского моря работает стратегическая авиация оккупантов – ракетоносцы Ту-95 и Ту-160. По территории Украины были выпущены ракеты типа Х-101/Х-555».
Напомним, глава Николаевской ОВА Виталий Ким предполагает, что продолжающаяся ракетная угроза по всей Украине связана с тем, что россияне хотят высчитать места размещения противовоздушной обороны и истощить население.
Сегодня, 11 октября, начиная с утра силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг» уничтожено над Николаевщиной 8 крылатых ракет типа «Калибр», Х-101 и беспилотник оперативно-тактического уровня, над Одесской областью – 5 крылатых ракет.
В общей сложности сбито 13 ракет, сообщает командование.
Как сообщалось, россияне продолжают сегодня атаковать Украину высокоточным оружием. Около 7 утра 11 октября из района Каспийского моря работает стратегическая авиация оккупантов – ракетоносцы Ту-95 и Ту-160. По территории Украины были выпущены ракеты типа Х-101/Х-555».
Напомним, глава Николаевской ОВА Виталий Ким предполагает, что продолжающаяся ракетная угроза по всей Украине связана с тем, что россияне хотят высчитать места размещения противовоздушной обороны и истощить население.