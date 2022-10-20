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Николаевские десантники из 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили в Донецкой области установку разминирования противника УР-77.
Об этом сообщает служба по связям с общественностью 79-й бригады.
«Несмотря на то, что данная техника предназначена для проработки проходов в минных полях, в последнее время враг применяет ее для штурма позиций, сбрасывая на украинские укрепления 1,5 тонны взрывчатого вещества.
На этот раз противник собирался применить эту установку именно для штурма, но у него ничего не получилось. С помощью воздушной разведки УР-77 было обнаружено еще на подходе к рубежу открытия огня. Огневыми средствами артиллерии продвижение было остановлено, после чего установка разминирования наехала на мину, а затем добита с помощью ударного дрона», - говорится в сообщении.
Напомним, ночью россияне попали дронами-камикадзе в учебное заведение в Николаеве.
Николаевские десантники из 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили в Донецкой области установку разминирования противника УР-77.
Об этом сообщает служба по связям с общественностью 79-й бригады.
«Несмотря на то, что данная техника предназначена для проработки проходов в минных полях, в последнее время враг применяет ее для штурма позиций, сбрасывая на украинские укрепления 1,5 тонны взрывчатого вещества.
На этот раз противник собирался применить эту установку именно для штурма, но у него ничего не получилось. С помощью воздушной разведки УР-77 было обнаружено еще на подходе к рубежу открытия огня. Огневыми средствами артиллерии продвижение было остановлено, после чего установка разминирования наехала на мину, а затем добита с помощью ударного дрона», - говорится в сообщении.
Напомним, ночью россияне попали дронами-камикадзе в учебное заведение в Николаеве.