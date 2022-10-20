Ночью, 20 октября, враг атаковал Николаев ударными беспилотниками-камикадзе «Shahed-136».

Об этом сообщают в Николаевской ОВА.

Четыре дроны попали в одно из учебных заведений города. Еще один беспилотник упал на закрытую частную территорию.

Также в результате возникли два пожара на открытых территориях, которые были оперативно ликвидированы. Без жертв и пострадавших. Информация о повреждениях уточняется.

Напомним, ночью над Николаевщиной уничтожили еще четырнадцать «Shahed-136».