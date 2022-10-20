Ночью, 20 октября, российские оккупационные войска снова атаковали Николаевщину ударными беспилотниками-камикадзе «Shahed-136».

Об этом сообщает Воздушное командование «Юг».

Девять дронов сбиты силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг», по два беспилотника уничтожены воинами Военно-Морских Сил и Национальной гвардии Украины, еще один — Национальной полицией Украины.