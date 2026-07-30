У лікарні помер чоловік, поранений під час російської атаки на Миколаївщину 28 липня
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- Марія ХаміцевичКореспондентка
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У лікарні помер 86-річний чоловік, який був поранений під час російської атаки на Галицинівську громаду 28 липня.
Про це повідомив виконуючий обовʼязки начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов.
Чоловік перебував у лікарні після російського удару, однак врятувати його медикам не вдалося.
Начальник обласної військової адміністрації висловив співчуття рідним і близьким загиблого.
Нагадаємо, тоді мешканці Миколаєва, чиї будинки постраждали внаслідок денної російської атаки, розповіли, як пережили обстріл 28 липня. Одні встигли сховатися у коридорі, інші бачили, як вибуховою хвилею з будинків виривало вікна та двері.
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