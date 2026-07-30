 У лікарні помер чоловік, поранений під час російської атаки на Миколаївщину 28 липня

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Головна Новини Інциденти 11:00, 30 липня, 2026

У лікарні помер чоловік, поранений під час російської атаки на Миколаївщину 28 липня

Наслідки атаки на Миколаїв 28 липня 2026 року. Фото МикВістіНаслідки атаки на Миколаїв 28 липня 2026 року. Фото МикВісті

У лікарні помер 86-річний чоловік, який був поранений під час російської атаки на Галицинівську громаду 28 липня.

Про це повідомив виконуючий обовʼязки начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов.

Чоловік перебував у лікарні після російського удару, однак врятувати його медикам не вдалося.

Начальник обласної військової адміністрації висловив співчуття рідним і близьким загиблого.

Нагадаємо, тоді мешканці Миколаєва, чиї будинки постраждали внаслідок денної російської атаки, розповіли, як пережили обстріл 28 липня. Одні встигли сховатися у коридорі, інші бачили, як вибуховою хвилею з будинків виривало вікна та двері.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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