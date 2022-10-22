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В пятницу 21 октября авиация ВСУ отработала 10 ударов по скоплению техники противника и опорным пунктам в Бериславском и Баштанском районах, по позициям систем вражеской противовоздушной обороны – еще и в Каховском.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 220 огневых задач.
Обеспечены потери врага в количестве:
Повреждены еще 6 бронированных автомобилей и 2 миномета. Окончательные потери врага дознаются.
Напомним, в пятницу 21 октября, около 16:00, в Баштанском районе Николаевщины сбили российский штурмовик Су-25.
В пятницу 21 октября авиация ВСУ отработала 10 ударов по скоплению техники противника и опорным пунктам в Бериславском и Баштанском районах, по позициям систем вражеской противовоздушной обороны – еще и в Каховском.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 220 огневых задач.
Обеспечены потери врага в количестве:
Повреждены еще 6 бронированных автомобилей и 2 миномета. Окончательные потери врага дознаются.
Напомним, в пятницу 21 октября, около 16:00, в Баштанском районе Николаевщины сбили российский штурмовик Су-25.