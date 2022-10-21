Фото для иллюстрации

В пятницу 21 октября, около 16:00, в Баштанском районе Николаевщины сбили российский штурмовик Су-25.

Самолет заземлил подразделение зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования «Юг», сообщает служба по связям с общественностью командования.

Ранее сообщалось, что в течение месяца украинские защитники сбили 233 иранских дрона-камикадзе, только в среду в Киевской области уничтожили 10 «Шахидов».

Напомним, утром 7 октября над Николаевской областью был сбит еще один российский вертолет Ка-52 «Аллигатор».