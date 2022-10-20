В течение месяца украинские защитники сбили 233 иранских дрона-камикадзе, только в среду в Киевской области уничтожили 10 «Шахидов».

Об этом Владимир Зеленский сказал в видеообращении 19 октября

— В течение месяца сбиты 233 «Шахида» и десятки ракет. Только сегодня на Киевском направлении уничтожены 10 иранских дронов, еще 11 «Шахидов» сбиты благодаря воинам воздушного командования «Юг». Я благодарю за отличную работу, - сказал Владимир Зеленский.

В то же время Зеленский добавил, что только за минувшие сутки Россия уничтожила три энергетических объекта Украины. Президент призвал украинцев ограничить потребление электроэнергии 20 октября.

— Для восстановления энергетических мощностей Украины нужно время и наши с вами совместные усилия. Завтра важно, чтобы потребление электроэнергии было максимально осознанным. Тогда графики стабилизационных отключений будут укорачивать, – отметил президент.

Также Владимир Зеленский призвал жителей захваченных территорий на юге и востоке Украины уехать.