Президент Владимир Зеленский в среду, 19 октября, обратился к жителям временно захваченных территорий на юге и востоке Украины и предупредил, что российские оккупанты в ближайшее время постараются принудительно. « мобилизовать» мужчин.

В вечернем обращении глава государства попросил украинцев всеми силами избегать попыток оккупантов забрать мужчин в свою армию.

- Старайтесь уехать с оккупированной территории. Если же вы не можете этого сделать и окажетесь в российских военных структурах, при первой же возможности старайтесь сложить оружие и прийти на украинские позиции. И главное – берегите свою жизнь. И обязательно помогайте другим нашим людям, которые рядом с вами, – призвал Владимир Зеленский.

Комментируя юридически ничтожный указ российского диктатора о «военном положении» на захваченных территориях Украины, президент напомнил, что страна-агрессор до этого полугода всячески избегала даже слова «война».

— Оккупанты сами принесли войну на нашу землю под свою постоянную лживую трескотню о якобы переговорах, а теперь подписывают какие-то указы, закрепляющие войну. Что могу сказать, – просто истерика у «товарищ чекистов». Истерика, которая будет тем больше, что ближе будет поражение России, - добавил президент.

Напомним, в Херсонской области оккупационные власти призвали жителей четырех районов выехать на левый берег Днепра . В то же время руководитель Херсонской ОВА Ярослав Янушевич просит жителей игнорировать такие призывы российских захватчиков.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что до конца года украинские защитники продвинутся значительно вперед, по его словам, Украину ждут «значимые победы» .