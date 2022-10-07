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Утром 7 октября над Николаевской областью был сбит еще один российский вертолет Ка-52 «Аллигатор».
Об этом сообщает Командование воздушных сил.
«7 октября, около 8:00, на юге Украины, зенитным ракетным подразделением Воздушного командования «Центр» Воздушных сил уничтожен ударный вертолет оккупантов Ка-52 «Аллигатор», — говорится в сообщении.
Напомним, в течение прошедшего боевого дня, 6 октября, Силы обороны уничтожили 6 разведчиков типа Орлан-10 и один Махаджер-6 в Бериславском и Николаевском районах.
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Утром 7 октября над Николаевской областью был сбит еще один российский вертолет Ка-52 «Аллигатор».
Об этом сообщает Командование воздушных сил.
«7 октября, около 8:00, на юге Украины, зенитным ракетным подразделением Воздушного командования «Центр» Воздушных сил уничтожен ударный вертолет оккупантов Ка-52 «Аллигатор», — говорится в сообщении.
Напомним, в течение прошедшего боевого дня, 6 октября, Силы обороны уничтожили 6 разведчиков типа Орлан-10 и один Махаджер-6 в Бериславском и Николаевском районах.