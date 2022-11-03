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Наши подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили около 150 огневых задач и нанесли 1 авиаудар по скоплению живой силы противника и технике.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
По подтвержденной информации уничтожено:
Напомним, до этого ВСУ уничтожили три состава россиян в Николаевской и Херсонской областях.
Ранее сообщалось, что авиация ВСУ атаковала скопление личного состава оккупантов на опорном пункте противника в районе Снигиревки Николаевской области.
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Наши подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили около 150 огневых задач и нанесли 1 авиаудар по скоплению живой силы противника и технике.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
По подтвержденной информации уничтожено:
Напомним, до этого ВСУ уничтожили три состава россиян в Николаевской и Херсонской областях.
Ранее сообщалось, что авиация ВСУ атаковала скопление личного состава оккупантов на опорном пункте противника в районе Снигиревки Николаевской области.