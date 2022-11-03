Наши подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили около 150 огневых задач и нанесли 1 авиаудар по скоплению живой силы противника и технике.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

По подтвержденной информации уничтожено:

8 оккупантов

2 танка

реактивную систему залпового огня «Град»

инженерную машину разграждения ИМР-1

9 единиц авто-бронетехники

4 склада с боеприпасами (в Баштанском и Бериславском районах)

6 железнодорожных цистерн с горюче-смазочными запасами вражеской армии.

Напомним, до этого ВСУ уничтожили три состава россиян в Николаевской и Херсонской областях.