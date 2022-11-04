Журналисты побывали в трех деоккупированных селах Херсонской области и пообщались с оставшимися там жителями о жизни в оккупации и освобождении.

Сюжет о Потемкином, Князевке и Ольгино опубликовало издание «Крым. Реалии».

Отмечается, что освободив три села – Потемкино, Князевку и Ольгино – Вооруженные силы Украины укрепились на этих позициях и фактически взяли в кольцо населенный пункт Высокополья. Российская армия «не отступала, а бежала» из этих населенных пунктов, рассказывают украинские военные. Жители рассказали, как прожили полгода в оккупации.

Все села разрушены полностью, нет ни одного уцелевшего дома. Семью Масловых из одного из сел захватчики выселили из дома.

— Россияне, ДНРовцы, буряты, кто хотите, — рассказывает женщина.

В ее доме оккупанты обустроили пункт связи. ВСУ его вычислили и ликвидировали.

— Они (оккупанты, — прим.), честно, вежливо пришли и просят: «Открой дом, чтобы мы не ломали замки». Конечно, дом перевернули сразу. Вжух и все. Было дело, ну их нахрен. Уроды. Они аккумулятор притащили, подсоединяли радиостанцию. Как ударили, разлетелся этот аккумулятор. Рация тут валялась, бурята зашмалили, лужа крови была, они через огород, калиточку и на ту улицу потянули. А я с другого двора наблюдал, как они убегали. Реально убегали, — вспоминает мужчина.

Так же полностью разрушено и село Ольгино. Там россияне обустроили в одном из домов командный пункт. Позицию удерживали два дня, пока ВСУ их полностью не ликвидировали.

В селе живут всего шесть жителей, среди них две подруги — Марина и Наталья. Их дома уничтожены полностью, поэтому женщины поселились в одном из более уцелевших. Однако и в нем условия пригодными назвать нельзя – крыши нет, с потолка торчит хвостовик от мины, а на огороде – не разорванный снаряд.

Электричества, воды и газа в населенном пункте нет. Связь с внешним миром подруги держат через радио на батарейках, по которому слушают новости.

Сейчас женщины заботятся про весь скот села, выживший после обстрелов и оккупации.

— Я пошла воду накачивать. Идет мне на встречу солдат. Я остановилась. Солдат заговорил на украинском языке. И я поняла, что это наши вошли, украинские солдаты. Мы, конечно, обнялись, целовались на радостях, — вспоминает Марина об освобождении села.

Тот же военный также рассказывает о встрече с женщиной.

— Она заплакала, обняла меня и сказала, что в этом доме был их (оккупантов, - прим.) штаб. Мы присели. Мы еще не успели сказать, она: «Сейчас я проверю, кто там». Провела зачистку их штаба, кричит: «Ребята, здесь никого нет». В общем, безбашенные люди, — рассказывает военный.

Марина вспоминает, как российские оккупанты бесчинствовали, забирали продукты, машины, стреляли скот.

Несмотря на пережитое, женщины не собираются уезжать из села.

— Было мирное время, мы всегда пасли коров людям, у нас здесь пастбище было. Жили дружно. Дети бегали, на роликах катались, смеялись, было весело. А сейчас мы как дикие звери в тундре. Не с кем ни посмеяться, ни пошутить, ничего. Мы стараемся. Может, односельчане приедут, заберут своих коров, бычков, телят. Может, будут помнить, что были такие две – Наташа и Марина, — говорит Наталья.

Ранее жители населенных пунктов в Бериславском районе Херсона рассказали о полугодии жизни при российской оккупации.