Жители населенных пунктов в Бериславском районе Херсонской области рассказали о полугодии жизни при российской оккупации.

С жителями освобожденных сел общался журналист издания «Ґрати» Иван Антипенко.

Фото: Иван Антипенко

— Говорю ему: «Поставь здесь автоматик, сдавайся». Он разворачивает автомат на меня. Девчата стоят у меня и молят, чтобы я больше ничего не говорила. Он говорит: «А почему я должен сдаваться? Пускай они сдаются». Я говорю: «Так вы к нам пришли, не мы к вам», — вспоминает жительница села Гавриловка Мария Брыляк.

Мария Брыляк, фото: Иван Антипенко

Ее сын Евгений Брыляк погиб в боях за Херсонщину. Женщина отмечает, что оккупанты не жалели ни украинцев, ни своих — даже тянули по селу тяжелораненых сослуживцев.

Мужа Елены Ковалик, Олега, из села Миролюбовка россияне замучили до смерти.

— Они приехали ко мне домой и сказали: Вашего мужа больше нет, его задушил украинец. Хотя это ложь. Они его запытали. Это то, что мне говорили. Пытали проволоками, заливали омыватель в пистолеты для пены (монтажной — прим.). О других видах пыток вам пленные расскажут, мне очень тяжело, – говорит сквозь слезы женщина.

Елена Ковалик, фото: Иван Антипенко

Леонид Дикуха, житель Новоалександровки, радуется украинским военнослужащим. Он ждал их с первого дня оккупации. Улыбается солдатам, как родным. Его старший сын сейчас на фронте.

— Их (оккупантов, — прим.) лица надоели. Честно говорю, отвращение уже к ним. Ездят машинами по селу, размахивают руками, а в ответ с ними и здороваться не хотят. Чего не хватало? В селе как-то держались. А вот сигареты «стрелял». Денег не было. Россияне своим раздавали в обмен на паспортные данные. Но для них у меня нет документов. Для Украины есть, а для них – нет. И гуманитарку их тоже не брал, – говорит мужчина.

Леонид Дикуха, фото: Иван Антипенко

Рассказывает, как односельчане хранили украинские флаги, сброшенные россиянами.

— Люди его забрали, а сейчас снова вывесили. Наши пришли. Теперь дышать стало легче. Теперь будет Украина, – улыбается Леонид Дикуха.

В Нововоскресенском Владимир Яровой рассказывает, как оккупанты мародерили.

— Машины забирали, тракторы, стиральные машинки, ковры. Едут, как с базара — ковры из окон торчат. У кого-то мотоцикл, у кого велосипеды чуть не забрали. Пришли, говорят: «Надо машина». А люди не дают. Убили теленка, задние ляжки забрали, машину тоже. И бычка, и машину, – вспоминает он.

Владимир Яровой, фото: Иван Антипенко

Одной жители в деревне россияне въехали своей БМП прямо в дом. И еще повалили несколько электроопор.

— Сейчас люди вышли, ожило село, а то никого не было, по домам сидели, боялись. То там приход, то там, – говорит Владимир.

Он также надеется, что теперь правоохранители накажут тех, кто помогал россиянам.

Напомним, журналист Дмитрий Багненко вместе с женой и дочерью пережил захват Херсона российскими захватчиками и оккупацию. Все это время он вел тайную съемку, смонтированную в документальный фильм BBC.