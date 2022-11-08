В результате аварии водопроводной сети в нескольких микрорайонах Николаева сегодня не будет воды.

В некоторых она будет с низким давлением, сообщает «Николаевводоканал».

До 18:00 не будет воды в/на:

поселок Горького;

улицы 12-я Продольная от улицы Космонавтов до улицы 5-я Линия;

проспекта Богоявленского от улицы Олега Ольжича до улицы Пшеничной;

улицы Олега Ольжича от проспекта Богоявленского до улицы Галицыновской;

улицы Галицыновская от улицы Олега Ольжича до улицы Пшеничная;

улицы Пшеничная от улицы Галицыновская до проспекта Богоявленский.

Ориентировочно к 16:00 водоснабжение с низким давлением будет в/на:

в микрорайонах Сухой Фонтан и Соляне;

улицы Адмиральская/Набережная от улицы Пушкинская до улицы 3-я Слободская;

улицы 3-я Слободская от улицы Набережная до улицы Чкалова;

улицы Чкалова от улицы 3-я слободская до улицы Пушкинская;

улицы Пушкинская от улицы Чкалова до улицы Адмиральской.

Напомним, 7 октября, во время рассмотрения в первом чтении Законопроекта о бюджете Украины на 2023 год, не была поддержана правка народных депутатов от Николаевщины Артема Черноморова и Александра Пасичного относительно выделения 300 миллионов гривен на восстановление водоснабжения в Николаеве.