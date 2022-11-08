В результате аварии водопроводной сети в нескольких микрорайонах Николаева сегодня не будет воды.
В некоторых она будет с низким давлением, сообщает «Николаевводоканал».
До 18:00 не будет воды в/на:
Ориентировочно к 16:00 водоснабжение с низким давлением будет в/на:
Напомним, 7 октября, во время рассмотрения в первом чтении Законопроекта о бюджете Украины на 2023 год, не была поддержана правка народных депутатов от Николаевщины Артема Черноморова и Александра Пасичного относительно выделения 300 миллионов гривен на восстановление водоснабжения в Николаеве.
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В результате аварии водопроводной сети в нескольких микрорайонах Николаева сегодня не будет воды.
В некоторых она будет с низким давлением, сообщает «Николаевводоканал».
До 18:00 не будет воды в/на:
Ориентировочно к 16:00 водоснабжение с низким давлением будет в/на:
Напомним, 7 октября, во время рассмотрения в первом чтении Законопроекта о бюджете Украины на 2023 год, не была поддержана правка народных депутатов от Николаевщины Артема Черноморова и Александра Пасичного относительно выделения 300 миллионов гривен на восстановление водоснабжения в Николаеве.