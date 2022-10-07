Сегодня, 7 октября, при рассмотрении в первом чтении Законопроекта о бюджете Украины на 2023 год не была поддержана правка народных депутатов от Николаевщины Артема Черноморова и Александра Пасичного о выделении 300 миллионов гривен на восстановление водоснабжения в Николаеве.

Об этом сообщил сам Артем Черноморов.

— Нас заверили, что будут дополнительные средства, которых мы будем ждать от наших партнеров для того, чтобы решить проблему водоснабжения Николаева, — сообщил он.

Напомним, сегодня Верховная Рада утвердила проект Государственного бюджета Украины на 2023 год в первом чтении.