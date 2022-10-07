Верховная Рада утвердила проект государственного бюджета Украины на 2023 год в первом чтении.

За поддержку проекта проголосовал 251 нардеп, сообщает народный депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк.

Он написал, что на обсуждение 1270 г. правок ушло почти три часа.

По словам Ярослава Железняка, осталось только две «балансовые правки», прямо прописанные в заключении Комитета:

выделение 2 млрд гривен на Государственный фонд регионального развития и 446 млн гривен на соцзащиту;

выделение 1,3 млрд гривен на мероприятия в сфере защиты информационного пространства и 100 млн гривен – на производство телепрограмм.

Рассмотрение проекта госбюджета во втором чтении планируется уже в октябре.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла в целом закон №6482 о добровольном военном учете для женщин, за это решение проголосовало 287 народных депутатов.