|Швидкість вітру:
|5.3 м/с
|Схід сонця:
|06:58
|Захід сонця:
|18:21
|Температура завтра:
|+21 C°
|Швидкість вітру:
|2.7 м/с
|Схід сонця:
|07:06
|Захід сонця
|18:24
|Температура завтра:
|+18 C°
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|USD
|40.2 грн
|40.7 грн
|EUR
|38.9 грн
|39.9 грн
Верховная Рада приняла в целом закон №6482 о добровольном военном учете для женщин, за это решение проголосовало 287 народных депутатов.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.
В соответствии с положениями закона «женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, кроме указанных в абзаце первой этой части, берутся на военный учет военнообязанных по их желанию».
В то же время в законе осталась норма по военному учету для медицинских работников.
В частности, «женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и закончили профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное высшее или высшее образование и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат взятию на военный учет военнообязанных».
Ранее сообщалось, что Верховная Рада приступила к рассмотрению проекта закона о государственном бюджете Украины на 2023 год в первом чтении.
|
Як влада в Миколаєві забезпечує свою відкритість під час війниКатерина Середа
|
Война, слезы, смехАнатолий Дюмин
|
Оформлення анексії та ядерні погрозиСтанислав Мартиросов
Верховная Рада приняла в целом закон №6482 о добровольном военном учете для женщин, за это решение проголосовало 287 народных депутатов.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.
В соответствии с положениями закона «женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, кроме указанных в абзаце первой этой части, берутся на военный учет военнообязанных по их желанию».
В то же время в законе осталась норма по военному учету для медицинских работников.
В частности, «женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и закончили профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное высшее или высшее образование и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат взятию на военный учет военнообязанных».
Ранее сообщалось, что Верховная Рада приступила к рассмотрению проекта закона о государственном бюджете Украины на 2023 год в первом чтении.