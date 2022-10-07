Верховная Рада приняла в целом закон №6482 о добровольном военном учете для женщин, за это решение проголосовало 287 народных депутатов.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

В соответствии с положениями закона «женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, кроме указанных в абзаце первой этой части, берутся на военный учет военнообязанных по их желанию».

В то же время в законе осталась норма по военному учету для медицинских работников.

В частности, «женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и закончили профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное высшее или высшее образование и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат взятию на военный учет военнообязанных».

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приступила к рассмотрению проекта закона о государственном бюджете Украины на 2023 год в первом чтении.