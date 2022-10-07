Верховная Рада приступила к рассмотрению проекта закона о государственном бюджете Украины на 2023 год в первом чтении.

Депутаты рассмотрят 1270 поправок к документу, после чего примут законопроект в первом чтении, сообщил народный депутат Ярослава Железняк.

По его словам, правки депутатов в бюджет приняты «за основу», за – 269 голосов.

Далее планируется рассмотрение 1270 поправок депутатов.

«После него состоится голосование поправок депутатов «в целом», что будет означать принятие Бюджета 2023 года в первом чтении», — написал он.

Напомним, проект государственного бюджета разработан с учетом того, что боевые действия продлятся весь 2023 год.