Проект государственного бюджета разработан с учетом того, что боевые действия продлятся весь 2023 год.

Об этом в интервью Укринформу сообщил председатель Комитета Совета по бюджету Юрий Аристов.

По его словам, невозможно спрогнозировать, какими будут макрофинансовые показатели, если война закончится раньше.

— Если боевые действия прекратятся, то, конечно, макропоказатели будут другими. Это касается и инфляции, и курса гривны по отношению к доллару. С одной стороны, чем крепче гривна, тем ниже инфляция, но если курс выше, то для доходной части бюджета это лучше, – отметил Юрий Аристов.

Он добавил, что в течение 2022 года было принято 12 законов для изменений в текущий бюджет.

— Не исключаю, что и в следующем году госсмет будет меняться в зависимости от внешних факторов, потребностей того или иного сектора. Важно понимать: даже если в макропрогнозах есть ошибки, у нас есть инструмент, чтобы их исправить. На этом этапе важно сформировать главный финансовый документ страны с имеющимися показателями, проголосовать за него и перейти к переговорам с кредиторами. Раньше их начать невозможно, ведь должна быть какая-то отправная точка – проголосованный Радой и подписанный президентом документ, – пояснил глава комитета.

Напомним, что президент Владимир Зеленский сообщил, что более триллиона гривен в следующем году будет направлено на сектор безопасности и обороны.