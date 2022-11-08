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Кабмин утвердит постановление, согласно которому от уплаты НДС и въездных пошлин будут освобождены важные для прохождения отопительного сезона товары.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам Дениса Шмыгаля, речь идет о газогенераторах, электрических двигателях, электрогенераторах, установках и вращающихся электрических преобразователях, трансформаторах, электрических аккумуляторах, электрических водонагревателях, обогревателях.

Также премьер сообщил, что правительство, энергетики, местные власти и коммунальщики параллельно продолжают подготовку к зиме. Происходит закупка резервного оборудования, готовятся дополнительные пункты обогрева, активно ведутся переговоры с международными партнерами о доставке в Украину необходимого оборудования и техники, чтобы быстро отремонтировать и быть готовыми к различным ситуациям.

Напомним, премьер также сообщил, что у Украины достаточно накопленных ресурсов для прохождения отопительного сезона.