|Швидкість вітру:
|1.8 м/с
|Схід сонця:
|06:44
|Захід сонця:
|16:27
|Температура завтра:
|+13 C°
|Швидкість вітру:
|1.8 м/с
|Схід сонця:
|06:59
|Захід сонця
|16:23
|Температура завтра:
|+13 C°
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|USD
|39.7 грн
|40.2 грн
|EUR
|38.7 грн
|39.7 грн
Сейчас у Украины достаточно накопленных ресурсов для прохождения отопительного сезона.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.
На сегодня в газохранилищах есть 14,6 миллиарда кубических метров газа. Относительно мягкая осень и экономия энергоресурсов позволяет сейчас закачивать больше газа, чем мы его отбираем.
На складах ТЭС и ТЭЦ — 1,5 миллиона тонн угля, что почти вдвое больше необходимых гарантированных запасов.
- Зима будет сложной, но мы готовимся к любым сценариям, - добавил премьер.
Ранее сообщалось, что в Николаеве продолжают обустройство пунктов временного пребывания на случай отключения света и теплоснабжения в результате российских обстрелов.
|
Cui prodest?Станіслав Мартиросов
|
Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
Сейчас у Украины достаточно накопленных ресурсов для прохождения отопительного сезона.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.
На сегодня в газохранилищах есть 14,6 миллиарда кубических метров газа. Относительно мягкая осень и экономия энергоресурсов позволяет сейчас закачивать больше газа, чем мы его отбираем.
На складах ТЭС и ТЭЦ — 1,5 миллиона тонн угля, что почти вдвое больше необходимых гарантированных запасов.
- Зима будет сложной, но мы готовимся к любым сценариям, - добавил премьер.
Ранее сообщалось, что в Николаеве продолжают обустройство пунктов временного пребывания на случай отключения света и теплоснабжения в результате российских обстрелов.