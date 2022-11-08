Сейчас у Украины достаточно накопленных ресурсов для прохождения отопительного сезона.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

На сегодня в газохранилищах есть 14,6 миллиарда кубических метров газа. Относительно мягкая осень и экономия энергоресурсов позволяет сейчас закачивать больше газа, чем мы его отбираем.

На складах ТЭС и ТЭЦ — 1,5 миллиона тонн угля, что почти вдвое больше необходимых гарантированных запасов.

- Зима будет сложной, но мы готовимся к любым сценариям, - добавил премьер.

Ранее сообщалось, что в Николаеве продолжают обустройство пунктов временного пребывания на случай отключения света и теплоснабжения в результате российских обстрелов.