В Николаеве в одном из гуманитарных штабов изготовили трехтысячную окопную свечу. Почти ежедневно на фронт и прифронтовые позиции украинских военных волонтеры отправляют более 100 таких изделий.
Об этом корреспондентам Суспільного рассказали волонтеры.
— Картон, парафин, жестяные банки и рабочие руки — это все, что необходимо для изготовления свечей. Поскольку парафин хорошо держит тепло, эти свечи не только светят, но и греют. Если немного помудрить, то можно вскипятить воду или разогреть какую-нибудь пищу, — говорит Ольга Колесник.
Когда есть все компоненты, изготовление одной свечи занимает менее десяти минут. Самой дорогой составляющей парафин — один килограмм стоит 140 гривен.
Елена Гончарова говорит, что случайно стала одним из звеньев этого производства: попросила в социальных сетях поздравлять ее с Днем рождения не подарками, а донатами на парафин. С того момента наладился непрерывный процесс поставки материалов, в том числе и консервных банок.
— Я не ожидала такого эффекта, мы с первого раза собрали на 100 кг парафина. У нас много друзей, готовых помогать любыми ресурсами. Мы упрекаем собрание на «Фейсбуке». Такой зов: Ешьте консервы из гуманитарки, кормите кошек — помогайте ребятам на фронте, — рассказала Елена Гончарова.
По подсчетам волонтерки Ольги Колесник, из пятидесяти килограммов парафина можно сделать около 280 свечей, а это более 800 часов горения.
– Время горения свечи – около трех часов. От горошка, от фасольки, от кукурузы где-то 4-4,5 часа. Главное в этом – это правильной температуры парафин, он должен быть почти кипятком. Потому что, когда он не очень горячий, он прикасается и застывает, то есть не эффективно будет, — сказала Ольга Колесник.
Иногда парафин смешивают с воском. Но последнего должно быть не больше 30 процентов, иначе от свечи будет больше копоти и меньше полезного действия, — рассказывают волонтеры.
Кроме окопных свечей, волонтеры изготавливают разжигатели для костра.
Напомним, в Николаеве местный житель и волонтер Максим собственноручно производит миноискатели для Вооруженных сил Украины. Приборы для саперов начал производить в сентябре, по состоянию на 28 ноября уже изготовил десять штук.
В Николаеве в одном из гуманитарных штабов изготовили трехтысячную окопную свечу. Почти ежедневно на фронт и прифронтовые позиции украинских военных волонтеры отправляют более 100 таких изделий.
Об этом корреспондентам Суспільного рассказали волонтеры.
— Картон, парафин, жестяные банки и рабочие руки — это все, что необходимо для изготовления свечей. Поскольку парафин хорошо держит тепло, эти свечи не только светят, но и греют. Если немного помудрить, то можно вскипятить воду или разогреть какую-нибудь пищу, — говорит Ольга Колесник.
Когда есть все компоненты, изготовление одной свечи занимает менее десяти минут. Самой дорогой составляющей парафин — один килограмм стоит 140 гривен.
Елена Гончарова говорит, что случайно стала одним из звеньев этого производства: попросила в социальных сетях поздравлять ее с Днем рождения не подарками, а донатами на парафин. С того момента наладился непрерывный процесс поставки материалов, в том числе и консервных банок.
— Я не ожидала такого эффекта, мы с первого раза собрали на 100 кг парафина. У нас много друзей, готовых помогать любыми ресурсами. Мы упрекаем собрание на «Фейсбуке». Такой зов: Ешьте консервы из гуманитарки, кормите кошек — помогайте ребятам на фронте, — рассказала Елена Гончарова.
По подсчетам волонтерки Ольги Колесник, из пятидесяти килограммов парафина можно сделать около 280 свечей, а это более 800 часов горения.
– Время горения свечи – около трех часов. От горошка, от фасольки, от кукурузы где-то 4-4,5 часа. Главное в этом – это правильной температуры парафин, он должен быть почти кипятком. Потому что, когда он не очень горячий, он прикасается и застывает, то есть не эффективно будет, — сказала Ольга Колесник.
Иногда парафин смешивают с воском. Но последнего должно быть не больше 30 процентов, иначе от свечи будет больше копоти и меньше полезного действия, — рассказывают волонтеры.
Кроме окопных свечей, волонтеры изготавливают разжигатели для костра.
Напомним, в Николаеве местный житель и волонтер Максим собственноручно производит миноискатели для Вооруженных сил Украины. Приборы для саперов начал производить в сентябре, по состоянию на 28 ноября уже изготовил десять штук.