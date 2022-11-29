В Николаеве в одном из гуманитарных штабов изготовили трехтысячную окопную свечу. Почти ежедневно на фронт и прифронтовые позиции украинских военных волонтеры отправляют более 100 таких изделий.

Об этом корреспондентам Суспільного рассказали волонтеры.

— Картон, парафин, жестяные банки и рабочие руки — это все, что необходимо для изготовления свечей. Поскольку парафин хорошо держит тепло, эти свечи не только светят, но и греют. Если немного помудрить, то можно вскипятить воду или разогреть какую-нибудь пищу, — говорит Ольга Колесник.

Когда есть все компоненты, изготовление одной свечи занимает менее десяти минут. Самой дорогой составляющей парафин — один килограмм стоит 140 гривен.

Елена Гончарова говорит, что случайно стала одним из звеньев этого производства: попросила в социальных сетях поздравлять ее с Днем рождения не подарками, а донатами на парафин. С того момента наладился непрерывный процесс поставки материалов, в том числе и консервных банок.

— Я не ожидала такого эффекта, мы с первого раза собрали на 100 кг парафина. У нас много друзей, готовых помогать любыми ресурсами. Мы упрекаем собрание на «Фейсбуке». Такой зов: Ешьте консервы из гуманитарки, кормите кошек — помогайте ребятам на фронте, — рассказала Елена Гончарова.

По подсчетам волонтерки Ольги Колесник, из пятидесяти килограммов парафина можно сделать около 280 свечей, а это более 800 часов горения.

– Время горения свечи – около трех часов. От горошка, от фасольки, от кукурузы где-то 4-4,5 часа. Главное в этом – это правильной температуры парафин, он должен быть почти кипятком. Потому что, когда он не очень горячий, он прикасается и застывает, то есть не эффективно будет, — сказала Ольга Колесник.

Иногда парафин смешивают с воском. Но последнего должно быть не больше 30 процентов, иначе от свечи будет больше копоти и меньше полезного действия, — рассказывают волонтеры.

Кроме окопных свечей, волонтеры изготавливают разжигатели для костра.

Напомним, в Николаеве местный житель и волонтер Максим собственноручно производит миноискатели для Вооруженных сил Украины. Приборы для саперов начал производить в сентябре, по состоянию на 28 ноября уже изготовил десять штук.