В Николаеве местный житель и волонтер Максим собственноручно производит миноискатели для Вооруженных сил Украины. Приборы для саперов начал производить в сентябре, по состоянию на 28 ноября уже изготовил десять штук.

Об этом волонтер рассказал корреспондентам «Суспільного».

Глубина поиска металлоискателем, изготовленным Максимом, зависит от размера предмета под землей. Если большая «мельница», то достает на метр, говорит мужчина. Прибор работает автономно до 35-ти часов. Вес – 1,2 килограмма. Работа кропотливая и занимает много времени.

— Каждый компонент разместить, запечь, осмотреть через микроскоп, обмыть плату, прошить ее, проверить — это все время. Закупка компонентов, а сейчас проблемы, найти трудно их, — рассказал мужчина.

Делать металлоискатели Максим начал еще до полномасштабного вторжения, тогда это было его хобби. Вместе с друзьями занимался поисками старины. А бывало, что находили боеприпасы времен прошлых войн.

— Многие боеприпасы находили. А так мы старались не по «войне» ходить, а по античному. То есть есть римские монеты, есть царские монеты и тому подобное, — рассказал волонтер.

Максим рассказывает, общался с военными, которые пользуются его приборами, они довольны качеством. Сапер на псевдо Бобрик и его подразделение работают на Херсонском направлении, используют миноискатели, изготовленные волонтером. Результаты — боеприпасы разных калибров и взрывоопасные «сувениры» разного назначения. Оставляют их в совершенно разных местах, говорит сапер.

— Самые неожиданные места — это «двухсотые», это блиндажи. В посадках очень много заминировано. Если они (российские военные, — прим.) минируют, то проходят очень плотно — если есть одна мина, значит, есть их 10-20 еще на том же участке, — рассказал сапер.

При сигнале металлоискателя сапер начинает работать осторожнее, говорит Бобрик. Во время работы бывают форс-мажоры.

— Ломаются, повреждаются, потому что есть растяжки, мины, как ПФМ-1 или 1-С, они очень маленькие, а 1-С — с самоликвидатором. Я буду идти, как у меня это случилось, самоликвидатор сработал в тот момент, когда я был возле нее. И катушка моя испортилась. Ну, слава Богу, я остался жив и невредим, потому что там могла быть моя нога, — рассказал «Бобрик».

Миноискатель сапера починит Максим. Мужчина говорит, волонтеры также заинтересованы в скорейшем разминировании деоккупированных территорий.

— Быстрее разминировать территории, чтобы быстро поехать в Херсон, Снигиревку и разные села, чтобы мы могли гуманитарку возить туда. Чтобы скорее все освободить от нечисти, — сказал Максим.

Миноискатели Максим планирует делать пока на это есть запрос от военных.

Напомним, освобожденные территории бывшего Снигиревского района очень сильно заминированы. Глава местной военной администрации Иван Кухта не уверен, что сельхозугодия близ Снигиревки успеют разминировать до весны.