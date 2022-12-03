Глава Николаевской ОВА Виталий Ким потребует от «Николаевоблэнерго» пересмотра графиков отключений электроэнергии по области.

Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.

«Скорее всего, отключения будут по 4 часа с подачей света 2-4 часа. Такая пока реальность, лимиты на область дают небольшие, с учетом роста потребления и увеличения потребления (за счет возвращающихся людей в том числе). Генерация растет. Надо терпеть», – написал он.