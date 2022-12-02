Руководители операторов систем распределения будут нести персональную ответственность при нарушении графиков отключения электроэнергии.

Об этом сообщило Министерство энергетики со ссылкой на главу ведомства Германа Галущенко.

По сообщению, министр провел совещание по распределению доступной мощности и электроэнергии между потребителями во время вынужденных отключений. По его словам, в течение предыдущей недели количество жалоб от потребителей по несоблюдению графиков выросло вдвое.

— При отключении электроэнергии ОСР должен руководствоваться справедливым подходом, чтобы все потребители находились в равных условиях. Если будут установлены факты злоупотреблений, руководители компаний будут нести персональную ответственность, – сказал Герман Галущенко.

Председатель НКРЭКУ Константин Ущаповский, также принимавший участие в совещании, сообщил, что потребители также жалуются на недонесение информации об отключении и актуальности составленных графиков.

«Эта ситуация срочно должна быть исправлена. Также комиссия обращает внимание операторов распределительных сетей на необходимость учета показателей счетчиков и применения коэффициента снижения при выставлении счетов потребителям «по усреднению» за ноябрь», — говорится в сообщении.

Напомним, 30 ноября Министерство энергетики сообщило, что поручило провести внеплановые проверки соблюдения графиков отключения электроэнергии.