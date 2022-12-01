По поручению Министерства энергетики Государственной инспекцией энергетического надзора Украины был проведен мониторинг корректности применения графиков отключений, соблюдения операторами систем распределения сроков и продолжительности.

Об этом сообщается на сайте Кабмина.

По результатам мониторинга для усиления контроля за составлением и выполнением графиков почасовых отключений Минэнерго издало приказ, согласно которому Госэнергонадзор в течение периода военного положения будет осуществлять внеплановые проверки на объектах энергетики.

К проверкам будут привлечены представители НКРЭКУ, СБУ, а также НЭК «Укрэнерго» – в части проверок ОСР.

Кроме графиков отключения, проверкам подлежит техническое состояние элементов оборудования системной противоаварийной автоматики.

— За прошедшие полтора месяца украинская энергосистема получила значительные повреждения в результате беспрецедентных российских ракетных атак. Миллионы потребителей оставались без света – и в этом вина исключительно российской федерации. Однако наши энергетики без отдыха, круглосуточно возобновляют энергоснабжение, чтобы как можно скорее вернуть свет и тепло в дома украинцев. Поэтому важно, чтобы все энергетические компании, операторы систем распределения работали слаженно и ответственно. Графики отключения электроэнергии должны быть составлены и применяться в соответствии с требованиями действующего законодательства и максимально, насколько это возможно, учитывать потребности потребителей. Операторы систем распределения должны четко соблюдать эти графики при отсутствии аварийных и экстренных ситуаций, - подчеркнул Министр энергетики Герман Галущенко.

Также, согласно приказу Министерства, уполномоченные представители Госэнергонадзора будут дежурить на диспетчерских пунктах ОСП и ОСР в утренние и вечерние пиковые часы с целью контроля соблюдения графиков отключения электрической энергии.