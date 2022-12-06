Энергосистема Украины постепенно восстанавливается после уже восьми ракетных атак.

Об этом сообщили в пресс-центре «Укрэнерго».

— Мы искренне благодарны нашим защитникам – именно благодаря блестящей работе сил противовоздушной обороны, уничтоживших более 60 ракет из 70, враг не достиг поставленных целей – нанести энергосистеме такой же объем повреждений, которые были во время атаки 23 ноября, и погрузить Украину во тьму и холод, - говорится в сообщении.

«Укрэнерго» напоминает, что вчера во время ракетной атаки больше всего пострадали Одесская и Киевская области. Из-за повреждений некоторых электростанций и части электросетей в энергосистеме страны снизилось производство электроэнергии и для сохранения баланса в энергосистеме во всех регионах Украины были временно применены аварийные отключения потребителей.

— Ремонтные бригады делают все возможное, чтобы предоставить электроснабжение резервными схемами там, где это возможно. В частности, в большей части Одесской области уже возобновлено энергопитание объектов критической инфраструктуры: больниц, котельных, водоканалов, - добавляют в компании.

Также отмечается, что на восстановление объемов производства электроэнергии до уровня, который был до ракетной атаки 5 декабря, требуется еще несколько суток. В настоящее время всем областям доказаны лимиты потребления электроэнергии. К сожалению, уже есть регионы, где превышены лимиты потребления, поэтому применен режим аварийных отключений. Для получения точной информации отдельного региона рекомендуем следить за сообщениями операторов системы распределения (облэнерго). Список облэнерго можно найти по ссылке.

— Это вынужденный шаг, предпринятый для сохранения баланса в энергосистеме. В зависимости от того, как будет возобновляться производство электроэнергии, лимиты на ее потребление тоже будут меняться. Просим украинцев о понимании и выдержке, – добавляют в «Укрэнерго».

Напомним, что в понедельник, 5 декабря, по югу Украины российские войска выпустили крылатые ракеты типа Х-22, Х-555, Х-59. Было сбито 15 ракет.