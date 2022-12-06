В понедельник, 5 декабря, по югу Украины российские войска выпустили крылатые ракеты типа Х-22, Х-555, Х-59. Было сбито 15 ракет.

Об этом сообщили в Николаевской ОВО.

Ракеты были выпущены из самолетов Ту-22м3, Ту-95мс и Су-35. Надводные и подводные ракетоносители нанесли удар крылатыми ракетами морского базирования типа «Калибр» с акватории Черного моря.

Воинами воздушного командования «Юг» было сбито 15 крылатых ракет: семь ракет над Николаевщиной, восемь над Одесщиной.

Напомним, в понедельник, 5 декабря, российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Было выпущено более 70 ракет, из которых более 60 удалось сбить.