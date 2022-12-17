В субботу, 17 декабря, троллейбусы и трамваи в Николаеве не работают.
Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич.
Автобусы КП «Николаевпастранс» курсируют по следующим маршрутам:
Также работает новый маршрут:
Велам – ул. 6 Слободская (Велам - ул. Троицкая - ул. Космонавтов - пл. Победы - просп. Мира - Автовокзал - просп. Центральный - 6 Слободская).
График: 6:30 - 18:30 с интервалом 40 минут.
Кроме того, по городу курсируют 213 маршрутных такси. Всего сегодня на маршруты вышли 232 единицы транспорта.
Напомним, утром 16 декабря российские военные в очередной раз нанесли ракетные удары по объектам энергетики Украины. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о пуске около 60 ракет.
В результате атак РФ на энергетическую инфраструктуру Украины, в Николаевской области ввели экстренные отключения света.
В связи с аварийными отключениями электроэнергии, вызванными очередными ракетными ударами России, 16 декабря приостановлена работа ряда котельных ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».
|
Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
В субботу, 17 декабря, троллейбусы и трамваи в Николаеве не работают.
Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич.
Автобусы КП «Николаевпастранс» курсируют по следующим маршрутам:
Также работает новый маршрут:
Велам – ул. 6 Слободская (Велам - ул. Троицкая - ул. Космонавтов - пл. Победы - просп. Мира - Автовокзал - просп. Центральный - 6 Слободская).
График: 6:30 - 18:30 с интервалом 40 минут.
Кроме того, по городу курсируют 213 маршрутных такси. Всего сегодня на маршруты вышли 232 единицы транспорта.
Напомним, утром 16 декабря российские военные в очередной раз нанесли ракетные удары по объектам энергетики Украины. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о пуске около 60 ракет.
В результате атак РФ на энергетическую инфраструктуру Украины, в Николаевской области ввели экстренные отключения света.
В связи с аварийными отключениями электроэнергии, вызванными очередными ракетными ударами России, 16 декабря приостановлена работа ряда котельных ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».