«Укрзалізниця» совместно с детским фондом ЮНИСЕФ запустила «Поезд Святого Николая». За три рейса планируют доставить более 33 тысяч подарков для детей с деоккупированных территорий.

Первый рейс отправился 19 декабря в Донецкую область. Затем подарки отправят на Харьковщину, в Николаев и Херсон, сообщается на странице «Укрзализниці».

Кроме того, в одном из вагонов, где обустроена железная резиденция святого Николая, будут показывать театральное действо.

«Украинское небо в этом году закрыто для полета саней с подарками, поэтому святой Николай прибудет на поезде «Укрзализныци». Железные дороги, которая в этом году спасла более 1 миллиона детей, но сегодня кроме спасения везет праздник», — отметил председатель правления АО «Укрзализныця» Александр Камышин.

Часть подарков будут переданы напрямую военно-гражданским администрациям, которые раздадут наборы по спискам детей до 10 лет. Это, в первую очередь, касается тех детей, которые не могут прийти на станцию.

По словам главы представительства ЮНИСЕФ в Украине Мурата Шахина, ежедневно из-за войны нарушаются права 7 миллионов украинских детей.

«Этот поезд везет надежду, радость и детство в регионы, которые больше всего пострадали от войны и где дети больше всего ждут чуда. Более 30 тысяч детей в этих регионах получат портфели ЮНИСЕФ со школьными принадлежностями, и вместе с тем возможность продолжать учиться и верить в лучшее», — пояснил он.

В «Укрзалізниці» предупредили, что точное время прибытия поезда может меняться по причинам безопасности, а будут объявлять его ВГА непосредственно в регионе.

Ранее сообщалось, что более 700 кг печенья приготовили коллективы заведений дошкольного образования для бойцов на передовую.