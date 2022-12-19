Более 700 кг печенья приготовили коллективы заведений дошкольного образования для бойцов на передовую.

Об этом сообщил спикер ОК «Юг» Владислав Назаров.

Таким образом, дети вместе с родителями и воспитателями решили поздравить наших защитников с днем святого Николая Чудотворца и грядущими Рождественскими праздниками.

«В коробках – ароматное свежее печенье, расписанные пряники, детские рисунки, обереги и искренние листья для наших защитников. Воспитанники детских садов города вместе с родителями и воспитателями работали несколько недель подряд, готовя подарки. Их передадут на передовую через волонтеров», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный встретился с мальчиком Иваном, осуществив его мечту.