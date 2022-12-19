Более 700 кг печенья приготовили коллективы заведений дошкольного образования для бойцов на передовую.
Об этом сообщил спикер ОК «Юг» Владислав Назаров.
Таким образом, дети вместе с родителями и воспитателями решили поздравить наших защитников с днем святого Николая Чудотворца и грядущими Рождественскими праздниками.
«В коробках – ароматное свежее печенье, расписанные пряники, детские рисунки, обереги и искренние листья для наших защитников. Воспитанники детских садов города вместе с родителями и воспитателями работали несколько недель подряд, готовя подарки. Их передадут на передовую через волонтеров», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный встретился с мальчиком Иваном, осуществив его мечту.
|
Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Более 700 кг печенья приготовили коллективы заведений дошкольного образования для бойцов на передовую.
Об этом сообщил спикер ОК «Юг» Владислав Назаров.
Таким образом, дети вместе с родителями и воспитателями решили поздравить наших защитников с днем святого Николая Чудотворца и грядущими Рождественскими праздниками.
«В коробках – ароматное свежее печенье, расписанные пряники, детские рисунки, обереги и искренние листья для наших защитников. Воспитанники детских садов города вместе с родителями и воспитателями работали несколько недель подряд, готовя подарки. Их передадут на передовую через волонтеров», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный встретился с мальчиком Иваном, осуществив его мечту.