Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный встретился с мальчиком Иваном, осуществив его мечту.

Об этом сообщила мать мальчика Елена Варфоломеева.

«В этом году, этого страшного и тяжелого для всех нас года, у моего ребенка произошло настоящее предновогоднее чудо!) Когда несколько недель назад мне позвонили из департамента социальной политики с приглашением принять участие в акции «Стань Святым Николаем» для ребенка, которого война разлучила с папой, я особо ни на что и не рассчитывала. Предложили сыну написать письмо с пожеланиями. Мой ребенок ничего не попросил, кроме, чтобы папа нашелся... А еще написал, что мечтает о встрече с Валерием Залужным. Я это письмо передала как есть», — рассказала женщина.

По ее словам, через некоторое время раздался телефонный звонок: «Валерий Федорович приглашает Ивана на встречу. И ждет его, чтобы передать от Святого Николая подарок».

«Вчера моего сына обнял Валерий Залужный. Обнял так, как, вероятно, обнял бы отец», — написала мать мальчика.

Она убеждена, что когда-нибудь Иван обязательно покажет это фото своему папе. И хотя главная его мечта еще впереди, заметила женщина, но произошло то, что дало сыну самое ценное, веру в то, что возможно все.

Напомним, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный заявил, что Силы обороны готовятся к разным сценариям в ближайшие месяцы.