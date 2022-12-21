В Николаевской области будут судить двух жителей Первомайщины, которые оправдывали и отрицали вооруженную агрессию РФ против Украины.

Об этом сообщили в прокуратуре Николаевской области.

Следствием установлено, что злоумышленники через запрещенную в Украине социальную сеть «Одноклассники» распространяли материалы, отрицающие вооруженную агрессию РФ против Украины, и публиковали на своей странице ссылки из социальных групп, глорифицирующих представителей армии государства-агрессора.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, что в Николаевской области будут судить еще троих «приспешников русского мира» по факту оправдания, признания правомерной и отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины, в том числе совершенное повторно (ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).

Также в суд был направлен обвинительный акт в отношении 54-летней жительницы города Николаева по факту оправдания, признания правомерной и отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенного должностным лицом (ч. 3 ст. 436 2 УК Украины).