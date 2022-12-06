В Николаевской области будут судить еще троих «приспешников русского мира» по факту оправдания, признания правомерной и отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины, в том числе совершенное повторно (ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).

Об этом сообщили в прокуратуре Николаевской области.

Следствием установлено, что две женщины в возрасте 32-х и 50-ти лет и 38-летний мужчина с марта по май 2022 года в личных переписках через «Telegram» и «Instagram» оправдывали и отрицали вооруженную агрессию РФ против Украины, прославляли и оправдывали действия представителей оккупационных сил РФ.

Досудебное расследование проводилось следователями следственного отдела Службы безопасности Украины в области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы сроком до пяти лет.

Напомним, что будут судить 55-летнюю жительницу Николаева, поддерживавшую вооруженную агрессию РФ против Украины.

2 ноября в Певрмайске Николаевской области следователи сообщили женщине о подозрении за поддержку вооруженной агрессии российских оккупантов против Украины.

Ранее суд приговорил к 15 годам заключения 72-летнюю жительницу Николаева, которая передавала российскому куратору данные о размещении подразделений ВСУ. Это первый приговор во время войны в указанной категории производств на Николаевщине.

Также двоих жительниц Южноукраинска подозревают в поддержке действий российской армии. Они распространяли материалы об оправдывании, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Ранее в Николаеве задержали 72-летнего жителя. Ему сообщили о подозрении по факту государственной измены. Он обещал оккупантам наварить щи, когда они захватят город.