Суд приговорил к 15 годам заключения 72-летнюю жительницу Николаева, которая передавала российскому куратору данные о размещении подразделений ВСУ.

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

Суд признал женщину виновной по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111) и приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Это первый приговор во время войны в указанной категории производств на Николаевщине.

Прокуроры доказали, что 72-летняя женщина под кураторством спецслужб РФ, добровольно согласившись на выполнение поставленных ей задач, в апреле и мае текущего года собирала информацию о местах дислокации военнослужащих Вооруженных Сил Украины на территории Николаева, которую передавала своему «куратору».

Кроме того, злоумышленница по заданию спецслужб страны-агрессора арендовала на собственное имя квартиру для диверсионно-разведывательной группы. От «заказчика» она получила на собственную банковскую карту 50 тысяч гривен, часть из которых предназначалась ей лично за предоставленные ею услуги.

Напомним, двоих жительниц Южноукраинска подозревают в поддержке действий российской армии. Они распространяли материалы об оправдывании, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Ранее в Николаеве задержали 72-летнего жителя. Ему сообщили о подозрении по факту государственной измены. Он обещал оккупантам наварить щи, когда они захватят город.

Также контрразведчики СБУ задержали жителя Николаева, который инициативно собирал и распространял в российских интернет-сообществах информацию о позициях украинских войск и объектах критической инфраструктуры в Николаеве.

Ранее в Николаеве задержали и сообщили о подозрении 25-летнему жителю, передававшему российским военным данные о расположении подразделений Вооруженных Сил Украины.