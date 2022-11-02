В Певрмайске Николаевской области следователи сообщили женщине о подозрении за поддержку вооруженной агрессии российских оккупантов против Украины.

Об этом сообщили в прокуратуре Николаевской области.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что сторонница РФ, достоверно осведомленная о реальных событиях полномасштабного вторжения врага на территории нашей страны, распространяла материалы через запрещенную в Украине социальную сеть, в которых отрицала вооруженную агрессию России против Украины, и публиковала социальных групп в поддержку армии государства-агрессора.

Во время санкционированного обыска по месту жительства у нее были изъяты доказательства преступной деятельности – компьютер и мобильный телефон.

За совершенное преступление женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что в Николаеве будут судить эксдиректора департамента Николаевского городского совета и директора предприятия, подозреваемых в завладении полумиллиона бюджетных денег.

Ранее суд приговорил к 15 годам заключения 72-летнюю жительницу Николаева, которая передавала российскому куратору данные о размещении подразделений ВСУ. Это первый приговор во время войны в указанной категории производств на Николаевщине.

Также двоих жительниц Южноукраинска подозревают в поддержке действий российской армии. Они распространяли материалы об оправдывании, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Ранее в Николаеве задержали 72-летнего жителя. Ему сообщили о подозрении по факту государственной измены. Он обещал оккупантам наварить щи, когда они захватят город.