В Певрмайске Николаевской области следователи сообщили женщине о подозрении за поддержку вооруженной агрессии российских оккупантов против Украины.
Об этом сообщили в прокуратуре Николаевской области.
В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что сторонница РФ, достоверно осведомленная о реальных событиях полномасштабного вторжения врага на территории нашей страны, распространяла материалы через запрещенную в Украине социальную сеть, в которых отрицала вооруженную агрессию России против Украины, и публиковала социальных групп в поддержку армии государства-агрессора.
Во время санкционированного обыска по месту жительства у нее были изъяты доказательства преступной деятельности – компьютер и мобильный телефон.
За совершенное преступление женщине грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, что в Николаеве будут судить эксдиректора департамента Николаевского городского совета и директора предприятия, подозреваемых в завладении полумиллиона бюджетных денег.
Ранее суд приговорил к 15 годам заключения 72-летнюю жительницу Николаева, которая передавала российскому куратору данные о размещении подразделений ВСУ. Это первый приговор во время войны в указанной категории производств на Николаевщине.
Также двоих жительниц Южноукраинска подозревают в поддержке действий российской армии. Они распространяли материалы об оправдывании, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, сообщили в Николаевской областной прокуратуре.
Ранее в Николаеве задержали 72-летнего жителя. Ему сообщили о подозрении по факту государственной измены. Он обещал оккупантам наварить щи, когда они захватят город.
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В Певрмайске Николаевской области следователи сообщили женщине о подозрении за поддержку вооруженной агрессии российских оккупантов против Украины.
Об этом сообщили в прокуратуре Николаевской области.
В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что сторонница РФ, достоверно осведомленная о реальных событиях полномасштабного вторжения врага на территории нашей страны, распространяла материалы через запрещенную в Украине социальную сеть, в которых отрицала вооруженную агрессию России против Украины, и публиковала социальных групп в поддержку армии государства-агрессора.
Во время санкционированного обыска по месту жительства у нее были изъяты доказательства преступной деятельности – компьютер и мобильный телефон.
За совершенное преступление женщине грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, что в Николаеве будут судить эксдиректора департамента Николаевского городского совета и директора предприятия, подозреваемых в завладении полумиллиона бюджетных денег.
Ранее суд приговорил к 15 годам заключения 72-летнюю жительницу Николаева, которая передавала российскому куратору данные о размещении подразделений ВСУ. Это первый приговор во время войны в указанной категории производств на Николаевщине.
Также двоих жительниц Южноукраинска подозревают в поддержке действий российской армии. Они распространяли материалы об оправдывании, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, сообщили в Николаевской областной прокуратуре.
Ранее в Николаеве задержали 72-летнего жителя. Ему сообщили о подозрении по факту государственной измены. Он обещал оккупантам наварить щи, когда они захватят город.