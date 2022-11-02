В Николаеве будут судить экс-директора департамента Николаевского городского совета и директора предприятия, подозреваемых в завладении полумиллиона бюджетных денег.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Николаевской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении экс-директора одного из департаментов Николаевского городского совета и директора общества с ограниченной ответственностью по фактам незаконного завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенного в особо крупных размерах, и служебного подлога (ч. 5)..191, ч.1 ст.366 УК Украины).

Следствием установлено, что в 2017 году руководитель одного из департаментов городского совета подработал документы по выполнению подрядных работ по реконструкции здания дошкольного учебного заведения. Таким образом, деньги за работы, которые не были выполнены, перечислили подрядчику. Директор предприятия эти деньги получил безосновательно. В результате таких действий бюджету города нанесен ущерб почти в полмиллиона гривен.

В случае доказательства вины, мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, что в Николаевской области будут судить руководителя коммунального предприятия за растрату 75 тысяч гривен бюджетных средств при ремонте учебного заведения.