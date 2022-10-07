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В Николаевской области будут судить руководителя коммунального предприятия за растрату 75 тысяч гривен бюджетных средств при ремонте учебного заведения.
Об этом сообщили в прокуратуре Николаевской области.
Вознесенской окружной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении руководителя коммунального учреждения по факту растраты чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, и составлении должностным лицом заведомо ложных официальных документов (ч.3). ч. 1 ст.366 УК Украины).
Следствием установлено, что коммунальное предприятие заключило с подрядной организацией договоры на проведение текущего ремонта ограждения одного из учебных заведений Братской территориальной громади. При выполнении условий договора руководитель учреждения подделала служебную документацию и указала информацию с завышением объемов выполненных работ.
В результате преступной деятельности правонарушительница растратила почти 75 тыс. грн, выделенных из местного бюджета.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области начальник локомотивного депо и двое его подчиненных подозреваются в растрате горючего на 1,7 миллиона гривен.
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В Николаевской области будут судить руководителя коммунального предприятия за растрату 75 тысяч гривен бюджетных средств при ремонте учебного заведения.
Об этом сообщили в прокуратуре Николаевской области.
Вознесенской окружной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении руководителя коммунального учреждения по факту растраты чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, и составлении должностным лицом заведомо ложных официальных документов (ч.3). ч. 1 ст.366 УК Украины).
Следствием установлено, что коммунальное предприятие заключило с подрядной организацией договоры на проведение текущего ремонта ограждения одного из учебных заведений Братской территориальной громади. При выполнении условий договора руководитель учреждения подделала служебную документацию и указала информацию с завышением объемов выполненных работ.
В результате преступной деятельности правонарушительница растратила почти 75 тыс. грн, выделенных из местного бюджета.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области начальник локомотивного депо и двое его подчиненных подозреваются в растрате горючего на 1,7 миллиона гривен.