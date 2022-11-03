Будут судить 55-летнюю жительницу Николаева, которая поддерживала вооруженную агрессию РФ против Украины.

Об этом сообщили в прокуратуре Николаевской области.

По данным следствия, женщина в социальных сетях и мессенджерах распространяла публичные призывы по поддержке решений и действий России, а также оправдывала и признавала правомерными временную оккупацию части территории Украины.

Прокуратурой направлен в суд обвинительный акт по факту оправдания, признания правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников (ч. 2 ст. 436-2 УК Украины). В случае доказательства вины обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, что 2 ноября в Певрмайске Николаевской области следователи сообщили женщине о подозрении за поддержку вооруженной агрессии российских оккупантов против Украины.

Ранее суд приговорил к 15 годам заключения 72-летнюю жительницу Николаева, которая передавала российскому куратору данные о размещении подразделений ВСУ. Это первый приговор во время войны в указанной категории производств на Николаевщине.

Также двоих жительниц Южноукраинска подозревают в поддержке действий российской армии. Они распространяли материалы об оправдывании, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Ранее в Николаеве задержали 72-летнего жителя. Ему сообщили о подозрении по факту государственной измены. Он обещал оккупантам наварить щи, когда они захватят город.