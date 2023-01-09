Украинские защитники за прошедшие сутки ликвидировали еще 590 оккупантов. В общей сложности потери РФ в войне с февраля превысили уже более 111 тысяч 700 российских военных.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.01.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 111 760 (+590) человек ликвидировано,

танков - 3080 (+11) ед.

боевых бронированных машин - 6147 (+17) ед.

артиллерийских систем - 2069 (+4) ед.

РСЗО - 434 (+3) ед.

средств ПВО - 217 (+0) ед.,

самолетов - 285 (+0) ед.

вертолетов - 275 (+3) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1856 (+7),

крылатых ракет - 723 (+0),

кораблей/катеров - 16 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн - 4809 (+8) ед,

специальной техники - 183 (+0) ед.

Напомним, за прошедшие сутки ВСУ поразили более 20 районов сосредоточения российских войск и топливный склад.

В то же время наши воины сбили три вертолета противника (Ка-52, Ми-24 и Ми-8), а также три разведывательных БПЛА типа «Орлан-10».