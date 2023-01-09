Украинские защитники за прошедшие сутки ликвидировали еще 590 оккупантов. В общей сложности потери РФ в войне с февраля превысили уже более 111 тысяч 700 российских военных.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.01.23 ориентировочно составили:
Напомним, за прошедшие сутки ВСУ поразили более 20 районов сосредоточения российских войск и топливный склад.
В то же время наши воины сбили три вертолета противника (Ка-52, Ми-24 и Ми-8), а также три разведывательных БПЛА типа «Орлан-10».
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Украинские защитники за прошедшие сутки ликвидировали еще 590 оккупантов. В общей сложности потери РФ в войне с февраля превысили уже более 111 тысяч 700 российских военных.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.01.23 ориентировочно составили:
Напомним, за прошедшие сутки ВСУ поразили более 20 районов сосредоточения российских войск и топливный склад.
В то же время наши воины сбили три вертолета противника (Ка-52, Ми-24 и Ми-8), а также три разведывательных БПЛА типа «Орлан-10».