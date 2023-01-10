Сегодня, 10 января, из-за превышения лимитов введен в действие график почасовых отключений.

Об этом сообщает «Николаевоблэнерго».

— Сегодня зафиксировано превышение лимитов. В этой связи введен в действие график почасовых отключений. В настоящее время частично обесточена 1 очередь, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Николаеве и области будут действовать обновленные графики почасовых отключений электроэнергии.