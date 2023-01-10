Сегодня, 10 января, из-за превышения лимитов введен в действие график почасовых отключений.
Об этом сообщает «Николаевоблэнерго».
— Сегодня зафиксировано превышение лимитов. В этой связи введен в действие график почасовых отключений. В настоящее время частично обесточена 1 очередь, – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Николаеве и области будут действовать обновленные графики почасовых отключений электроэнергии.
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Сегодня, 10 января, из-за превышения лимитов введен в действие график почасовых отключений.
Об этом сообщает «Николаевоблэнерго».
— Сегодня зафиксировано превышение лимитов. В этой связи введен в действие график почасовых отключений. В настоящее время частично обесточена 1 очередь, – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Николаеве и области будут действовать обновленные графики почасовых отключений электроэнергии.