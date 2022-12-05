В Николаеве и области будут действовать обновленные графики почасовых отключений электроэнергии.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Он отметил, что отключения должны происходить более равномерно и под обесточивание подпадают все без исключений.

— График ПОЧАСОВЫХ отключений постоянный, то есть одинаковый на каждый день — он будет применяться, пока ситуация в энергосистеме Украины стабильная. Но вы должны понимать, что в случае новых атак врага на критическую энергетическую инфраструктуру, погодные условия, аварии и другие нештатные ситуации могут привести к необходимости отключения электроэнергии, — написал глава ОВА.

Потребители разделены на 3 очереди, каждая из которых имеет собственный, закрепленный промежуток времени, когда не будет электроснабжения.

В нижеследующем документе можно найти свой населенный пункт и адрес.

Каждая из очередей должна обесточиваться четыре раза в сутки. Продолжительность отключения – около 2 часов. Следовательно, каждый раз после заживления, каждая из очередей будет иметь электроснабжение в течение 4 часов.

Первая очередь потребителей будет отключена от электропитания в следующие часы:

00:00 – 02:00

06:00 – 08:00

12:00 – 14:00

18:00 – 20:00

Вторая очередь потребителей сменит предшественников в следующие часы:

02:00 – 04:00

08:00 – 10:00

14:00 – 16:00

20:00 – 22:00

Третья очередь потребителей будет обесточена в следующие часы:

04:00 – 06:00

10:00 – 12:00

16:00 – 18:00

22:00 – 00:00

— Прошу с пониманием относиться к отключениям электроэнергии. Николаевские энергетики делали и будут делать все возможное, чтобы обеспечить наших потребителей электроэнергией, — добавил Виталий Ким.

Напомним, днем 5 декабря Россия провела очередную массированную ракетную атаку по Украине.