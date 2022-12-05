В Николаеве и области будут действовать обновленные графики почасовых отключений электроэнергии.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Он отметил, что отключения должны происходить более равномерно и под обесточивание подпадают все без исключений.
— График ПОЧАСОВЫХ отключений постоянный, то есть одинаковый на каждый день — он будет применяться, пока ситуация в энергосистеме Украины стабильная. Но вы должны понимать, что в случае новых атак врага на критическую энергетическую инфраструктуру, погодные условия, аварии и другие нештатные ситуации могут привести к необходимости отключения электроэнергии, — написал глава ОВА.
Потребители разделены на 3 очереди, каждая из которых имеет собственный, закрепленный промежуток времени, когда не будет электроснабжения.
В нижеследующем документе можно найти свой населенный пункт и адрес.
Каждая из очередей должна обесточиваться четыре раза в сутки. Продолжительность отключения – около 2 часов. Следовательно, каждый раз после заживления, каждая из очередей будет иметь электроснабжение в течение 4 часов.
Первая очередь потребителей будет отключена от электропитания в следующие часы:
Вторая очередь потребителей сменит предшественников в следующие часы:
Третья очередь потребителей будет обесточена в следующие часы:
— Прошу с пониманием относиться к отключениям электроэнергии. Николаевские энергетики делали и будут делать все возможное, чтобы обеспечить наших потребителей электроэнергией, — добавил Виталий Ким.
Напомним, днем 5 декабря Россия провела очередную массированную ракетную атаку по Украине.
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В Николаеве и области будут действовать обновленные графики почасовых отключений электроэнергии.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Он отметил, что отключения должны происходить более равномерно и под обесточивание подпадают все без исключений.
— График ПОЧАСОВЫХ отключений постоянный, то есть одинаковый на каждый день — он будет применяться, пока ситуация в энергосистеме Украины стабильная. Но вы должны понимать, что в случае новых атак врага на критическую энергетическую инфраструктуру, погодные условия, аварии и другие нештатные ситуации могут привести к необходимости отключения электроэнергии, — написал глава ОВА.
Потребители разделены на 3 очереди, каждая из которых имеет собственный, закрепленный промежуток времени, когда не будет электроснабжения.
В нижеследующем документе можно найти свой населенный пункт и адрес.
Каждая из очередей должна обесточиваться четыре раза в сутки. Продолжительность отключения – около 2 часов. Следовательно, каждый раз после заживления, каждая из очередей будет иметь электроснабжение в течение 4 часов.
Первая очередь потребителей будет отключена от электропитания в следующие часы:
Вторая очередь потребителей сменит предшественников в следующие часы:
Третья очередь потребителей будет обесточена в следующие часы:
— Прошу с пониманием относиться к отключениям электроэнергии. Николаевские энергетики делали и будут делать все возможное, чтобы обеспечить наших потребителей электроэнергией, — добавил Виталий Ким.
Напомним, днем 5 декабря Россия провела очередную массированную ракетную атаку по Украине.