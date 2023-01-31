В Николаевской области будут судить жителя Снигиревки, который помогал оккупантам продавать украденные у местных автозапястины.

Об этом сообщили в прокуратуре Николаевской области.

Следствием установлено, что 33-летний мужчина во время оккупации Снигиревки добровольно согласился помогать оккупантам продавать автозапчасти в городе с целью получения прибыли.

— С сентября по ноябрь 2022 года коллаборант самовольно занял один из магазинов на местном рынке и начал торговать автозапчастями и смазочными маслами для автомобилей, которые ему передавал на реализацию представитель государства-агрессора. Часть полученной прибыли от реализации продукции предприниматель отдавал военнослужащему РФ, — сообщили в прокуратуре.

Напомним, что 44-летнему жителю города Снигиревка Баштанского района заочно сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч.5 ст. 111-1 УК Украины).

Также сообщалось, что житель Снигиревки в Николаевской области, за время оккупации сотрудничавший с оккупантами, пытался дать правоохранителям взятку в размере тысячи долларов, чтобы «наладить с ними контакт» и смягчить ход следственных действий.