Во время оккупации села Первомайское Николаевской области российские оккупанты прицельно уничтожили «Засельский сахарный завод». Основные цеха накрыла российская авиация. А дальше – гряды, смерчи, ураганы, минометы.

Об этом пишет издание «Земляк».

Как рассказал Руслан Балько, директор службы безопасности компании «Агро-Дело» по заводу было около тысячи прилетов.

– Завода сегодня фактически уже нет. Физически. Там тысячи прилетов. Через час можно было до 200 прилетов мин начислить. Я живу у завода, и только у моего дома я насчитал 16 воронок. Линия разграничения проходила в 4 километрах от нас, но все равно было очень жестко, – рассказал Руслан Балько.

Отмечается, что россияне также разбомбили склад, где компания «Агро-Дело» хранила более 200 тонн селитры и содержала основную часть своего технического парка — около 30 единиц.

— Общая площадь тока и механического двора, где размещался взорванный склад с селитрой, более 4 га. В целом счет убытков холдинга AGR Group в Николаевской области идет, как минимум, на десятки миллионов евро‎, – отметили в компании.

Напомним, что два завода компании «Agrofusion», потерпевшие значительные разрушения с начала полномасштабного вторжения, могут возобновить свою работу на полную мощность уже в августе этого года.

В компании еще не подсчитали убытки, которые получили заводы в Витовском и Снигиревском районах Николаевской области. Территории заводов недавно разминировали, сейчас технические специалисты работают над оценкой ущерба нанесенного российской агрессией.

Кроме того, владелец компании «Agrofusion» Сергей Сипко рассказал о том, как полномасштабная война повлияла на работу его предприятия.