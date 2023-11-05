У Вознесенську містян запрошують висловити думку щодо формування майбутнього громади у межах розробки Концепції сталого відновлення.

Про це повідомили у Вознесенській міській раді.

У місті буде проведено тренінг із громадськістю щодо визначення і аналізу потреб інфраструктури та публічні консультації.

«Дана Концепція це комплексний підхід до планування та розвитку громади, який враховує різні аспекти міського життя, від планування території до соціальної інфраструктури. Мета концепції — створити та розвинути комфортну, стійку та ефективну громаду для всіх її мешканців», — йдеться у повідомленні.

Буде розглянуто питання щодо міського планування, мобільності, озеленення, соціальної інфраструктури, культури та спорту.

Заходи будуть проведені у співпраці з Громадською організацією ReStart Ukraine із залученням зовнішніх експертів.

Раніше повідомлялося, що у Вознесенську громади мають намір об’єднатися задля будівництва компостної станції.