У миколаївській стайні живуть 11 коней, яких забрали з інших областей України. Тварин вивезли з-під обстрілів із Запоріжжя та з-під Херсона.

Про це йдеться в сюжеті «Суспільного»

За словами адміністраторки Миколаївської стайні Олександри, коней або просто покидають господарі, або не мають більше змоги їх утримувати. Серед переселенців кінь Абрек.

«Це кінь Абрек, ми його вивозили з-під самого Херсона, з нуля, село Янтарне. До нас звернулися господарі з проханням врятувати коня. Тому що у них не було змоги його самостійно вивезти», — розповідає адміністраторка стайні.

Логістику розробляли майже два тижні. Врешті, узгодили цю «операцію порятунку» з військовими. Абрека посадили в батман, який причепили до автобуса. Також в Абрека є приятель.

«Є ще в нас і запорозький Козак, який займається іпотерапією. Нам його теж залишила власниця. У зв’язку з тим, що вона вже не змогла його утримувати під час війни», — говорить Олександра.

Більшість коней у стайні катають людей та використовують для іпотерапії (метод лікування, заснований на взаємодії людини зі спеціально навченим конем, — прим.).

Раніше повідомлялося, що Миколаївський Центр захисту тварин піклується про безпритульних собак і котів. Тварин відловлюють з вулиць, стерилізують та намагаються знайти для них дбайливих господарів.