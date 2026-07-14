Домбровська показала фото родича, прив'язаного до ліжка лікарні №1 — їй відповіли про «сумлінне виконання професійної місії»

Тетяна Домбровська заявила, що її родичу у міській лікарні №1 неправильно встановили діагноз. Фото зі сторінки депутатки

Депутатка Миколаївської міської ради Тетяна Домбровська заявила, що її родичу у міській лікарні №1 неправильно встановили діагноз. За її словами, протягом трьох діб замість лікування пневмонії медики промивали чоловікові шлунок та надавали допомогу від помилково діагностованої алкогольної інтоксикації. Коли стан пацієнта погіршився, його просто прив’язали до ліжка ганчіркою, а вже після переведення до іншого медзакладу в нього діагностували пневмонію та септичний шок.

Про ситуацію Тетяна Домбровська написала на своїй сторінці у Facebook увечері 13 липня. Оскільки у дописі вона не пояснила, що саме сталося під час лікування, «МикВісті» звернулися до депутатки по детальний коментар.

У публікації Тетяна Домбровська зазначила, що намагалася забрати близьку людину від лікарів міської лікарні №1 та перевезти до приватної клініки в Одесі. За її словами, для вирішення цього питання їй радили звернутися до міського голови Олександра Сєнкевича, однак вона цього не зробила. Допис депутатка доповнила фотографією, на якій видно, що рука пацієнта прив’язана до ліжка шматком тканини.

Скриншот посту Тетяни Домбровської у Facebook

«Коли я намагалася забрати її від неадекватних миколаївських лікарів і перевезти до приватної клініки в Одесі, багато хто говорив мені: «Подзвони Сєнкевичу. Він допоможе вирвати людину звідти». Я так і не подзвонила. Вирішила питання інакше. Слава Богу, зараз усе добре», — написала Тетяна Домбровська.

У коментарі «МикВісті» Тетяна Домбровська пояснила обставини, які не розкрила у своєму дописі. За її словами, її родича госпіталізували до міської лікарні №1 у середу, 8 липня. Після первинних обстежень лікарі виключили інфаркт та інсульт і припустили, що тяжкий стан чоловіка пов’язаний з алкогольною інтоксикацією.

— Сказали, що його прокапають і все буде гаразд. На запитання, який діагноз, відповіли, що, найімовірніше, він багато алкоголю випив. Я у сім’ї питаю, чи пив він. Ну який алкоголь — ранній ранок. Лікарі почали промивати йому шлунок, дали список, що треба купити, я передала все в реанімацію. У п’ятницю мені вже дзвонить сестра і каже, що йому гірше, у нього почалися галюцинації. Я телефоную лікарю, а він каже: «Це просто білка». У суботу сестра кричить, що тато перестав дихати, його вже підключили до апарата штучної вентиляції легень, — розповіла Тетяна Домбровська.

Вона також стверджує, що протягом трьох діб перебування чоловіка у реанімації лікарі не проводили повторних аналізів. Коли стан погіршувався, пацієнта почали фіксувати до ліжка.

— Його просто прив’язали до ліжка не так, як це мають робити, а якимись ганчірками. Через це в нього з’явилися гематоми на руках, — заявила Тетяна Домбровська.

Тетяна Домбровська також стверджує, що протягом перебування у реанімації чоловік майже не їв і не пив. За її словами, він міг з’їсти лише кілька ложок їжі, воду практично не пив, однак зонд для харчування йому не встановили.

— Людина фактично була чотири дні без води й без їжі. Те, що пропонували, він з’їдав по три ложки, воду фактично не пив. Уже потім я дізналася, що у таких випадках потрібно встановлювати зонд, як це зробили в одеській клініці, — розповіла Тетяна Домбровська.

За словами Тетяни Домбровської, після погіршення стану чоловіка родина запросила до лікарні лікарку Світлану Федорову, яка раніше очолювала Миколаївську обласну інфекційну лікарню, а нині працює приватно. Вона оглянула пацієнта та припустила, що в нього запалення легень і септичний шок.

— Світлана Федорова його послухала і сказала, що, найімовірніше, це запалення легень та септичний шок. Тобто ми могли його втратити, — сказала Тетяна Домбровська.

За її словами, родина почала звертатися до приватних клінік Одеси. Одна з них відмовила у госпіталізації після ознайомлення з документами, оскільки в них були зазначені алкогольна інтоксикація та гематоми на руках. Тетяна Домбровська стверджує, що гематоми з’явилися через те, що чоловіка прив’язували до ліжка ганчірками.

Тетяна Домбровська також заявила, що перед транспортуванням медики повідомили про відсутність необхідного антибіотика у реанімації та запропонували родині придбати його самостійно.

Уже після переведення до приватної клініки в Одесі чоловіка обстежили та встановили інший діагноз.

— Виявилося, що у нього був украй тяжкий стан — запалення легень та септичний шок. Це страшна історія. Але в мене була можливість перевезти свою близьку людину. Далеко не кожна дитина може це зробити, — сказала Тетяна Домбровська.

На публікацію депутатки відреагувала адміністрація міської лікарні №1 Миколаївської міської ради. У медзакладі повідомили, що пацієнт перебував у реанімації три доби та отримував необхідний обсяг медичної допомоги відповідно до свого стану і чинних протоколів. Згодом, за рішенням родичів, його перевели до іншого медзакладу.

Скриншот відповіді адміністрації лікарні №1 у Facebook

«Твердження про те, що пацієнту «не давали шансу на життя», не відповідають фактичним обставинам надання медичної допомоги», — йдеться у повідомленні лікарні.

Водночас у повідомленні лікарні нічого не зазначили про те, на підставі яких обстежень пацієнту встановили алкогольну інтоксикацію, після чого, за словами Тетяни Домбровської, протягом трьох діб промивали шлунок. У медзакладі також не пояснили, чому за цей час чоловікові не проводили повторних аналізів, а його галюцинації пов’язували з алкогольним делірієм — «білкою».

Водночас запрошена родиною лікарка Світлана Федорова діагностувала пневмонію та септичний шок. Згодом цей діагноз підтвердили у приватній клініці в Одесі.

Також у лікарні нічого не зазначили про спосіб фіксації пацієнта до ліжка, гематоми на його руках, відсутність необхідного антибіотика та обставини переведення до іншого медзакладу.

— Твердження про те, що пацієнту «не давали шансу на життя», не відповідають фактичним обставинам надання медичної допомоги, — йдеться у повідомленні.

Також у медзакладі закликали утримуватися від безпідставних звинувачень.

— Ми щиро співчуваємо кожній родині, яка стикається з тяжкою хворобою близької людини. Водночас закликаємо утримуватися від безпідставних узагальнень та публічних звинувачень, які можуть завдати шкоди репутації медичного закладу та людей, що щодня сумлінно виконують свою професійну місію, — зазначили в адміністрації лікарні.

У медзакладі закликали утримуватися від «безпідставних узагальнень та публічних звинувачень», які можуть зашкодити репутації лікарні та її працівників.

«Ми щиро співчуваємо кожній родині, яка стикається з тяжкою хворобою близької людини. Водночас закликаємо утримуватися від безпідставних узагальнень та публічних звинувачень, які можуть завдати шкоди репутації медичного закладу та людей, що щодня сумлінно виконують свою професійну місію», — зазначили в адміністрації лікарні.

Публічну відповідь лікарня оприлюднила на допис Тетяни Домбровської, у якому вона не розкривала подробиць лікування. Детально про встановлений діагноз, перебіг трьох діб у реанімації, відсутність повторних аналізів, фіксацію пацієнта до ліжка та переведення до Одеси депутатка розповіла вже у коментарі «МикВісті».

«МикВісті» опублікують позицію міської лікарні №1, щойно у медзакладі по суті прокоментують, озвучені Тетяною Домбровською обставини лікування.

Тетяна Домбровська також повідомила, що планує звернутися до правоохоронних органів через, на її думку, неналежну якість медичних послуг і можливе порушення протоколів лікування у міській лікарні №1.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що у 2025 році зарплата головної лікарки міської лікарні №1 Миколаєва Марії Грачової збільшилася на 20% у порівнянні з минулим роком. Вона отримувала щомісяця понад 100 тисяч гривень. Також збільшилися і її спільні з чоловіком заощадження.