Вознесенська громада встановила сім точок системи оповіщення за понад ₴835 тис.

Вознесенськ, травень 2024 року, фото: «МикВісті»

У Вознесенській громаді після початку повномасштабного вторгнення встановили сім стаціонарних точок оповіщення населення. На закупівлю та встановлення системи з міського бюджету спрямували 835,4 тисячі гривень.

Про це йдеться у статті «МикВісті» «Як працюють та у скільки обходяться сирени на Миколаївщині».

За інформацією Вознесенської міської ради, усі сім стаціонарних точок оповіщення були встановлені після 24 лютого 2022 року. У січні 2023 року громада придбала та ввела в експлуатацію систему оповіщення, до складу якої увійшли сім точок, розташованих у семи установах громади.

Після цього, станом на 1 травня 2026 року, нових закупівель обладнання не проводили. У міській раді пояснили, що наявна мережа наразі забезпечує базові потреби громади.

Відповідь Вознесенської міської ради на запит МикВісті щодо систем оповіщення Відповідь Вознесенської міської ради на запит МикВісті щодо систем оповіщення

Водночас кошти продовжують виділяти на технічне обслуговування та ремонт системи. Упродовж 2024–2025 років на це спрямували 79,9 тисячі гривень. За ці кошти замінили джерело безперебійного живлення та десять рупорних гучномовців, які вийшли з ладу.

У бюджеті громади на 2026 рік також передбачили ще 45 тисяч гривень на технічне обслуговування системи оповіщення.

Водночас у громаді визнають, що стаціонарною системою оповіщення охоплені не всі населені пункти. Зокрема, у селі Ракове така система наразі відсутня. Її встановлення вже включили до планів розвитку мережі, а поки жителів села інформують про повітряні тривоги через офіційні цифрові ресурси.

Нагадаємо, у Первомайській громаді планують створити повноцінну місцеву автоматизовану систему централізованого оповіщення (МАСЦО). Вартість проєкту становить понад 10,2 мільйона гривень, а реалізувати його планують протягом трьох років.

На Миколаївщині сертифіковані місцеві автоматизовані системи централізованого оповіщення (МАСЦО) працюють лише у двох громадах — Миколаївській та Південноукраїнській. Водночас ще 54 громади області мають створити такі системи відповідно до вимог законодавства.

Раніше повідомлялось, що у Миколаївській області від початку повномасштабної війни кількість сирен повітряної тривоги в області зросла більш ніж на третину. За цей період у 90 населених пунктах додатково встановили 118 сирен.