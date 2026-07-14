Стали відомі деталі удару по Очакову: РФ поцілила ракетами «Торнадо-С» біля лікарні

Наслідки атак по Очакову 14 липня 2026 року. Фото: Очаків Online

У вівторок, 14 липня, російські війська атакували Очаків Миколаївської області двома ракетами реактивної системи залпового вогню «Торнадо-С». Удари прийшлися поблизу лікарні.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

За даними слідства, удар був близько 11:30, пошкоджені 28 об’єктів цивільної інфраструктури. Серед них — будівля лікарні, багатоквартирний будинок, 19 приватних домоволодінь та сім автівок.

Нагадаємо, через атаку поранення отримали вісім людей. П’ятьох постраждалих госпіталізували, ще трьом медики надали допомогу на місці.