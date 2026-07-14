 Стали відомі деталі удару по Очакову: РФ поцілила ракетами «Торнадо-С» біля лікарні

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Головна Новини Оборона 16:21, 14 липня, 2026

Стали відомі деталі удару по Очакову: РФ поцілила ракетами «Торнадо-С» біля лікарні

Наслідки атак по Очакову 14 липня 2026 року. Фото: Очаків OnlineНаслідки атак по Очакову 14 липня 2026 року. Фото: Очаків Online

У вівторок, 14 липня, російські війська атакували Очаків Миколаївської області двома ракетами реактивної системи залпового вогню «Торнадо-С». Удари прийшлися поблизу лікарні.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

За даними слідства, удар був близько 11:30, пошкоджені 28 об’єктів цивільної інфраструктури. Серед них — будівля лікарні, багатоквартирний будинок, 19 приватних домоволодінь та сім автівок.

Нагадаємо, через атаку поранення отримали вісім людей. П’ятьох постраждалих госпіталізували, ще трьом медики надали допомогу на місці.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

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